Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan 2 şüpheli yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan 2 şüpheli yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hakkında "Kasten Öldürme" ve "Mala Zarar Verme" suçundan toplam 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.A., "Kasten Öldürme" suçundan 3 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.N., Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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