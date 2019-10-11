Son Dakika Haberleri: Antalya'da aranan 21 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da aranan 21 kişi yakalandı

Antalya'da aranan 21 kişi yakalandı

13 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da aranan 21 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde, 21 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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