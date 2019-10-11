Antalya'da aranan 21 kişi yakalandı
13 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:58 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde, 21 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 6'sı tutuklandı.
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