Antalya'da aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.G, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.K. ve 10 yıl hapis cezası bulunan M.B. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlüler Z.K, M.G. ve M.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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