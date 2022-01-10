Antalya'da aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 yakalama emri ve toplam 87 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve "Nitelikli yağma" suçundan 8 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve "Basit yaralama" suçundan 2 bin 240 lira para cezası bulunan A.S. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.