Antalya'da Aranan 3 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde aranan üç kişi gözaltına alındı.
Antalya
'nın Serik ilçesinde aranan üç kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Cezaevi firarisi S.U. (40), bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt aldığı sırada yakalandı.Öte yandan aranan C.Ç. (29), yaşanan kovalamaca sonrası Serik - Antalya kara yolunda, M.P. de ilçe de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.U. ve C.Ç. tutuklandı. M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:24 Kaynak: AA
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