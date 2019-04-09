Antalya'da Aranan 3 Şüpheli Tutuklandı
22 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan 3 şüpheli yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde aranan 3 şüpheli yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı
Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hakkında "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan Ö.E., "Parada Sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve para cezası bulunan U.A. ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, T.C.E. yakalanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:58 Kaynak: İHA
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