Son Dakika Haberleri: Antalya'da Aranan 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Aranan 3 Şüpheli Tutuklandı

22 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan 3 şüpheli yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Antalya'da Aranan 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan 3 şüpheli yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hakkında "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan Ö.E., "Parada Sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve para cezası bulunan U.A. ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, T.C.E. yakalanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:58 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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