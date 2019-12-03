Son Dakika Haberleri: Antalya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, yakalandı.

Antalya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.D., "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.D. ve "Birden Fazla Kişi ile Silahlı Tehdit" suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S. yakalandı.


Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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