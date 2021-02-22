Antalya'da aranan 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 83 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde farklı suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı bulunan 32 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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