Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Çeşitli suçlardan haklarında 9 yıl 6 ay ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan İ.K, S.G, A.K. ve F.Ş, gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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