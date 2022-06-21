Antalya'da aranan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da aranan 4 şüpheli yakalandı

21.06.2022 16:37
Antalya'da aranan 4 şüpheli yakalandı

Serik ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması, yağma ve mala zarar verme olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Serik ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması, yağma ve mala zarar verme olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burmahancı Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüphelilerin M.İ, H.Y, H.Y ve O.O.O olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 4 zanlıyı yakaladı.

Jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından "silahla kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Gasp, silahla yaralama ve mala zarar verme şüphelileri yakalandı Gasp, silahla yaralama ve mala zarar verme şüphelileri yakalandı Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da aranan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da aranan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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