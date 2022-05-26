Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 42 ekibin katılımıyla çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu "kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma", "dolandırıcılık", "uyuşturucu satın almak", "resmi belgede sahtecilik", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından aranan 51 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı - Son Dakika