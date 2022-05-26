Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı

26.05.2022 16:11
Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı

Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 42 ekibin katılımıyla çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu "kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma", "dolandırıcılık", "uyuşturucu satın almak", "resmi belgede sahtecilik", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından aranan 51 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı
Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı

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Mazot hırsızlığında 3 tutuklama Mazot hırsızlığında 3 tutuklama Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da aranan 51 zanlı yakalandı - Son Dakika
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