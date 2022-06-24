Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı

24.06.2022 14:52
Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı

Antalya'da haklarında yakalama emri bulunan 53 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da haklarında yakalama emri bulunan 53 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş ve diğer suçlar sebebiyle haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyona 42 ekip ve 106 personel katıldı. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, hakaret, tehdit suçlarından arananların yanı sıra 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi ve 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 4 kişinin de yer aldığı toplam 53 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (6) Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (6)
Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:20:11. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement