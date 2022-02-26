Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı

26.02.2022 21:28
Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı

Antalya'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı.

Antalya'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik 42 ekip ve 106 personelin katılımıyla operasyon yapıldı. Aralarında "kasten yaralama, hırsızlık, yağma, fuhuşa aracılık, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, silahla tehdit, hakaret" suçlarından arananların bulunduğu 55 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı

YORUMLAR
500
Çeşitli suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı Çeşitli suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı Antalya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 55 şüpheli yakalandı Antalya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 55 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:26 8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!
21:17 Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi!
21:15 Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü!
21:08 Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti
20:41 Gazeteci Çetiner Çetin hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukrayna'dayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 21:44:21. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement