Eş zamanlı olarak 41 ekip ve 104 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aralarında "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", hürriyetten yoksun kılma", "uyuşturucu madde satın alma", "cinsel saldırı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından arananların da bulunduğu 57 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da aranan 57 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.