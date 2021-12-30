Antalya'da aranan 77 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda 77 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, yılbaşı öncesi genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik 120 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda "kasten öldürme, yaralama, hırsızlık" gibi birçok suçtan kaydı bulunan 77 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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