Antalya'da aranan 81 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 81 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde 74 ekip ve 160 personelin katılımıyla eş zamanlı çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlüyü gözaltına aldı.
Hükümlüler sevk edildikleri adliyelerdeki işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:17 - Kaynak: AA
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