Antalya'da aranan cinayet zanlısı restoranda yemek yerken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da aranan cinayet zanlısı restoranda yemek yerken yakalandı - Son Dakika

Antalya'da aranan cinayet zanlısı restoranda yemek yerken yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranan cinayet zanlısı restoranda yemek yerken yakalandı.

Antalya'da aranan cinayet zanlısı restoranda yemek yerken yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranan cinayet zanlısı restoranda yemek yerken yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 suçtan aranan cinayet zanlısı D.Ç'nin Tekandız mevkisinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri D.Ç'yi, restoranda M.O. ile yemek yerken gözaltına aldı.

Restoranda sahte plakalı otomobille geldikleri belirlenen şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 2 tabanca, otomatik av tüfeği, 4 sahte plaka, 9 paket halinde 5 gram metamfetamin uyuşturucu ile uyuşturucu özelliği olduğu değerlendirilen iki hap ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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