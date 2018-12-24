Son Dakika Haberleri: Antalya'da Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Antalya'da Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

2 saat önce

Antalya'da, 8 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'da Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Antalya'da, 8 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-22 Aralık tarihlerinde kentteki 8 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan araştırma sonucunda şüpheli olarak belirlenen kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:37 Kaynak: AA

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