Antalya'da Aranan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
2 saat önce
Antalya'da, 8 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Antalya
'da, 8 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-22 Aralık
tarihlerinde kentteki 8 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili kamera görüntülerini inceledi.
Yapılan araştırma sonucunda şüpheli olarak belirlenen kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:37 Kaynak: AA
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