Antalya'da aranan hükümlü Siirt'te yakalandı - Son Dakika

Antalya'da aranan hükümlü Siirt'te yakalandı
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Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Siirt'te yakalandı.
Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Siirt'te yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten yaralama suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan O.K, jandarma ekiplerince Baykan ilçesinde yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında yakalandı.
O.K, işlemlerinin ardından Siirt Açık Cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:28 Kaynak: AA
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