Antalya'da aranan hükümlü Siirt'te yakalandı - Son Dakika

Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Siirt'te yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten yaralama suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan O.K, jandarma ekiplerince Baykan ilçesinde yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında yakalandı.



O.K, işlemlerinin ardından Siirt Açık Cezaevine gönderildi.