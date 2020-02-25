Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesinde "kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.Ş'nin Alanya'da olduğunu belirledi.


Ekipler, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda K.Ş'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesi sonrası cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:22 Kaynak: AA
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