Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

04.03.2022 14:25
Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kesinleşmiş 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kesinleşmiş 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan K.G'nin, Yurtpınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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