Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

20.04.2022 16:42
Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkındaki kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkındaki kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.A'nın (21) Üründü Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, İ.A. saklandığı yerde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

YORUMLAR
500

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement