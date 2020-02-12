Antalya'da aranan iki kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan iki kişi gözaltına alındı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B'yi Duacı Mahallesi'nde gizlendiği evde yakaladı.



Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan H.İ.Ç ise Gaziler Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.