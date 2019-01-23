Antalya'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon
20 dakika önce
Antalya'da aranan şahıslara yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda 25 kişi yakalandı.
Antalya'da aranan şahıslara yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda 25 kişi yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 17 Ocak günü adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. 12 ekip, 29 personelle yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 12 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 13 şahıs olmak üzere toplam 25 kişi yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
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