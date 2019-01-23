Son Dakika Haberleri: Antalya'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon

Antalya'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon

20 dakika önce

Antalya'da aranan şahıslara yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda 25 kişi yakalandı.

Antalya'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon, System.String[]
Antalya'da aranan şahıslara yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda 25 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 17 Ocak günü adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. 12 ekip, 29 personelle yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 12 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 13 şahıs olmak üzere toplam 25 kişi yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

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