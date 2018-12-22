Son Dakika Haberleri: Antalya'da Aranan Şüphelilere Eş Zamanlı Operasyon

Antalya'da Aranan Şüphelilere Eş Zamanlı Operasyon

5 saat önce

Antalya'da araması bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 147 kişiden 54'ü tutuklandı.

Antalya'da Aranan Şüphelilere Eş Zamanlı Operasyon, System.String[]
Antalya'da araması bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 147 kişiden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya ve diğer illerdeki mahkemelerce haklarında yakalama kararı verilen 276 şüphelinin yakalanması için 102 ekip ve 263 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 147 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 54'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:05 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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