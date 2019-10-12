Son Dakika Haberleri: Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon

Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon

28 dakika önce

Antalya'da aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 120 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon, System.String[]

Antalya'da aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 120 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan' şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı.


Antalya ve ilçelerinde aranan toplam 242 şüpheliye yönelik 83 ekip ve 183 personelin katılımıyla, operasyon düzenlendi.


Kesinleşen hapis cezalarıyla aranan 54 şüpheli, ifade için aranan 66 şüpheli olmak üzere toplam 120 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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