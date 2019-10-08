Son Dakika Haberleri: Antalya'da arazide erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Antalya'da arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da arazide erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Antalya'da arazide erkek cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri kişinin öldüğünü belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin uyuşturucu kullanımı sonrasında hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Öte yandan cesedin yaklaşık 500 metre ilerisindeki boş arazide yaklaşık 15 kişilik grubun da uyuşturucu kullandığı görüldü. Ellerinde şırıngalar bulunan grup, araziye gelen polis ekiplerini görünce kaçtı.

Polis ekipleri, uyuşturucu kullanan kişilere yönelik bölgedeki boş arazilerde devriye görevi yaptı.

Ekiplerin çevredeki araştırması sürüyor.

Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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