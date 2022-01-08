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Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu

08.01.2022 19:23

Son dakika haberleri... Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu Ardiyeye düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı Antalya'nın Serik ilçesinde meyve sebze ürünlerinin olduğu ardiyeye yıldırım düştü.

Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu

Ardiyeye düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde meyve sebze ürünlerinin olduğu ardiyeye yıldırım düştü. Yıldırım sonrası çıkan yangın panik ve korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; meyve sebze deposuna düşen yıldırım sonrası yangın çıktı. Çevrede bulunan ardiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ardiyede bulunan meyve ve sebzeler zarar gördü ve depo kullanılamaz hale geldi.

"Bir anda dumanlar bizim ardiyeye girmeye başladı"

Olay anında başka bir ardiyede çalışan ve durumu fark eden Kerim Kayhan, "Ön ardiyede çalışıyorduk. Bir anda dumanlar bizim ardiyeye girmeye başladı. O anda yıldırım atmış. Bizim patron görmüş dumanları. Sonra Serap arkadaşımız itfaiyeyi aradı. Geldiler ve yangına müdahale ettiler" dedi.

"Korku yaşadık hatta patronumuzun her yeri is oldu"

Büyük bir korku ve panik yaşadıklarını anlatan Serap Demiralay ise, "Korku yaşadık hatta patronumuzun her yeri is oldu. 112'yi aradık ve itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Çok şükür yangın binaya sıçramadı ve can kaybı yaşanmadı" dedi.

Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu
Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu

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Cumhuriyet Mahallesi, Antalya, Yangın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Antalya'da ardiyeye düşen yıldırım yangına neden oldu - Son Dakika
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