Antalya'da arızalanan otomobilini itekleyen genç, minibüsün çarpması sonucu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da arızalanan otomobilini itekleyen genç, minibüsün çarpması sonucu öldü - Son Dakika

Antalya'da arızalanan otomobilini itekleyen genç, minibüsün çarpması sonucu öldü

6 saat önce

Antalya'da arıza yapan otomobilini yol kenarına çekmek içen iten genç, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da arızalanan otomobilini itekleyen genç, minibüsün çarpması sonucu öldü, System.String[]

Antalya'da arıza yapan otomobilini yol kenarına çekmek içen iten genç, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Caner Torun'un (21) kullandığı 07 DT 381 plakalı otomobil Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda arızalandı.

Otomobilini yol kenarına çekmek için iten Torun'a, Mustafa Yaman yönetimindeki 07 AGJ 833 plakalı minibüs çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Torun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Torun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Torun'un aşçılık stajı yaptığı otelde 10 gün sonra işe başlamayı planladığı öğrenildi.

Gazi Bulvarı, Antalya, Kepez, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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