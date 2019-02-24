Son Dakika Haberleri: Antalya'da Arkadaşı Tarafından Vurulan Avcı Öldü

Antalya'da Arkadaşı Tarafından Vurulan Avcı Öldü

53 dakika önce

Antalya'da domuz avına çıkan avcılardan biri, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da Arkadaşı Tarafından Vurulan Avcı Öldü, System.String[]
Antalya'da domuz avına çıkan avcılardan biri, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesinde 7 kişiden oluşan avcı grubu, domuz avına çıktı. Avcılar, Yumaklar Mahallesi Mustanlar mevkisinde avlanırken Ö.A'nın (37) tüfeğinden çıkan saçmalar, yaklaşık 25 metre uzağındaki Ali Taş'a (49) isabet etti. Göğsünden vurulan Taş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Taş'ın cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Ö.A'nın ifadesinde, domuza ateş etmek isterken yanlışlıkla arkadaşını vurduğunu söylediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Avcılar, serik, Antalya, Güncel
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