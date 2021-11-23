Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında müebbet hapis talep edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer D, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, öldürülen Üzeyir Urey ile sanık Ömer D'nin uzun süre arkadaş olduklarını ve ikilinin Emine T. hakkında dedikodu yapıldığı iddiasıyla telefonda tartıştıklarını kaydetti.

Bunun akabinde maktulün sanığın evine gittiğini belirten savcılık makamı, sanığın da maktulü elinde bıçakla binanın girişinde karşıladığını ifade etti.

Mütalaada, sanığın Urey'i bıçakladığına dikkat çekilerek, olay yerinde ele geçirilen makasın da kullanılmış olabileceği aktarıldı.

Sanık Ömer D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde 28 Haziran'da Üzeyir Urey göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ömer D. ise tutuklanmıştı.