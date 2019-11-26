Son Dakika Haberleri: Antalya'da arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika Güncel Antalya'da arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Antalya'da arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

6 saat önce

Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, System.String[]

Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Kuru, hayatını kaybeden Atıf Ergen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Kuru, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Kuru'yu "bir suçun işlenmesini kolaylaştırma amacıyla kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı ve gece vakti yağma"dan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, cezasında herhangi bir indirim uygulamadığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plakasız bir araçla seyreden sürücü, 18 Şubat'ta yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, yaşanan kovalamacanın ardından Emre Kuru (24) saklandığı menfezde yakalanmıştı. Kuru'nun kısa bir süre önce Antalya'nın Kepez ilçesinde babasının arabasında ölü bulunan Atıf Ergen'in (25) katil zanlısı olduğu belirlenmişti.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]