Son Dakika Haberleri: Antalya'da arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen kişiye tutuklama
Son Dakika Güncel Antalya'da arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen kişiye tutuklama

Antalya'da arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen kişiye tutuklama

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Antalya'da arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen kişiye tutuklama, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.


Dikmen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, Süleyman Yalçın ile arkadaşı Şaban G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şaban G. arkadaşı Yalçın'ı tabancayla ateş ederek yaraladı. Şaban G, daha sonra Yalçın'ın Manavgat Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı, hakimlikteki ifadesinde, Yalçın ile uyuşturucu alışverişi yüzünden tartıştıklarını, korkutmak amacıyla yanında bulunan tabancayla arkadaşına ateş ettiğini öne sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi zanlının ifadesi doğrultusunda Naras Çayı'nda yaptığı incelemede olayda kullanılan tabancaya ulaştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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