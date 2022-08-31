Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp fakültesi öğrencisi Mine öldü - Son Dakika
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Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp fakültesi öğrencisi Mine öldü

31.08.2022 11:47
Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp fakültesi öğrencisi Mine öldü

ANTALYA'da, arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti.

ANTALYA'da, arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin tıp fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. R.Y. ise kazayı yara almadan atlattı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, gözyaşı döktü. Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp fakültesi öğrencisi Mine öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp fakültesi öğrencisi Mine öldü - Son Dakika
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