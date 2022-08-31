OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ - YENİDEN - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ - YENİDEN

31.08.2022 19:03
OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ - YENİDEN

Antalya'da, arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti.

Antalya'da, arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı yara almadan atlatan R.Y. ise gözaltına alındı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Kaş'ta orman yangını Kaş'ta orman yangını Video: Antalya Daha Fazla Turist Çekmek İstiyor Video: Antalya Daha Fazla Turist Çekmek İstiyor
Kaynak: DHA

Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ - YENİDEN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:03:31. #1.11#
SON DAKİKA: OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ - YENİDEN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement