Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk hırsızlık - Son Dakika
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Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk hırsızlık

6 saat önce

Antalya'da bir iş adamının ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldığı ileri sürülen 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk hırsızlık, System.String[]

Antalya'da bir iş adamının ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldığı ileri sürülen 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin iş adamının arkadaşı olduğunu ve evinde yüklü miktarda para olduğunu diğer şüphelilere söylediği öğrenildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine giden, iş adamı İ.S, evi ve iş yerindeki 2 çelik kasadan 2 milyon 350 bin lirasının çalındığı ihbarında bulundu. İ.S'nin başvurusu üzerine araştırma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerden B.Y.A'nın iş adamı İ.S'nin arkadaşı olduğunu belirledi. İddiaya göre, B.Y.A'nın arkadaşı İ.S'nin evinde yüklü miktarda çelik kasalarda para sakladığını diğer şüphelilere söylediği ve olayın S.G, önderliğinde gerçekleştirildiği belirlendi.


Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından B.Y.A. ile birlikte çelik kasa hırsızlığını yaptığı öne sürülen G.G ve K.K isimli kadınlar ile S.G, T.T, E.S, F.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yaptıkları iş bölümüne göre parayı bölüştükleri, parayla otomobil ve 2 ev aldıkları tespit edildi. 2'si kadın 7 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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