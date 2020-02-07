Antalya'da arkeoloğu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da arkeoloğu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da arkeoloğu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da arkeoloğu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Poyraz, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sadık Poyraz'a "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Çıralı sahilinde 19 Mayıs 2019'da çıkan tartışmada Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Poyraz hakimlikçe tutuklanmıştı.

Antalya, Olimpos, Çıralı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı
Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı Isparta'da 3 kardeşin can verdiği yangında ailesinin feryatları yürekleri dağladı Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:47:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da arkeoloğu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]