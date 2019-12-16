Antalya'da arkeoloğun öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
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Antalya'da arkeoloğun öldürülmesine ilişkin dava

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde, Olimpos Antik Kenti kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor.

Antalya'da arkeoloğun öldürülmesine ilişkin dava, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde, Olimpos Antik Kenti kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası müşteki Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mert A. öldürülen Sertel ile aynı iş yerinde çalıştıklarını, olay öncesinde Sadık Poyraz'ın sosyal medyadan Sertel'e tehdit içeren paylaşımlar yaptığını anlattı.

Sertel'in kendisini tehdit eden Poyraz'dan şikayetçi olmayı düşündüğünü belirten Mert A, "Ancak Sinan, Sadık Poyraz'ın annesinin hasta olduğunu öğrenince şikayetçi olmaktan vazgeçti. Olaydan önce Sinan ile Sadık barda karşılaştı ve aralarında küfürleşme oldu. Sadık, Sinan'a saldırmaya başladı, ikisini ayırdık ve sonra oradan ayrıldık." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kemer'in Çıralı sahilinde, 19 Mayıs'ta çıkan tartışmada, Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Poyraz ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Antalya, Çıralı, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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