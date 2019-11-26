Son Dakika Haberleri: Antalya'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Antalya'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Antalya'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Antalya'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Hacı Y. (18), Aydın Mahallesi'nde yapımı devam eden beş katlı inşaatın üç katından asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gazipaşa, Antalya, Aydın, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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