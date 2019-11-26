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Antalya'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
6 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Hacı Y. (18), Aydın Mahallesi'nde yapımı devam eden beş katlı inşaatın üç katından asansör boşluğuna düştü.
Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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