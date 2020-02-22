Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

12 dakika önce

Antalya'da kullanılmayan bir binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'da kullanılmayan bir binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde kullanılmayan bir binanın asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.

Üzerindeki kimlik bilgilerinden Ahmet Uslu'ya (31) ait olduğu belirtilen cenaze, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yeşildere, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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