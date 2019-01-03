Son Dakika Haberleri: Antalya'da Asayiş

Antalya'da Asayiş

1 saat önce

Antalya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Antalya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ya da sağlayanlara yönelik düzenlenen 15 operasyonda, 154 kişi sorgulandı, bir ev, bir araç arandı.

Çalışmalarda, 2 kilo 337 gram esrar, 5 bin 574 uyuşturucu hap, 30 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 0,4 gram kokain, bir captagon hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 18 şüphelinin 6'sına, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 12'sine ise "Kullanmak için uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında sorgulanan ve hırsızlık suçundan araması olduğu belirlenen bir kişi de yakalandı.

Manavgat

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Eskihisar Mahallesi'ndeki evinde yakalanan V.Ö'nün üzerinde 0,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

V.Ö'nün, "tehdit", "silahla tehdit", "iftira", "infaz kurumuna yasak eşya sokmak", "yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun koyma", "hükümlünün kaçması" ve "silahlı yağma" gibi 16 ayrı suçtan arandığı ve toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

V.Ö'nün polisteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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