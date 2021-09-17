Antalya'da asayiş - Son Dakika

Öte yandan, Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelde sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Antalya 'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi.

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