Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Asayiş Akdeniz Huzur' uygulaması - Son Dakika

Antalya'da "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması

6 saat önce

Antalya'da hava destekli "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya'da

Antalya'da hava destekli "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 70 noktada, 135 eğlence merkezinde denetim yapıldı.

Çok sayıda polis ekibi, durdukları araçları ve sürücüleri kontrol etti. Helikopterle de havadan destek sağlandı.

Akdeniz, Antalya, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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