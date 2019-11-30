Antalya'da "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması
6 saat önce
Antalya'da hava destekli "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Antalya'da hava destekli "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 70 noktada, 135 eğlence merkezinde denetim yapıldı.
Çok sayıda polis ekibi, durdukları araçları ve sürücüleri kontrol etti. Helikopterle de havadan destek sağlandı.
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