Antalya'da hava destekli "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 70 noktada, 135 eğlence merkezinde denetim yapıldı.

Çok sayıda polis ekibi, durdukları araçları ve sürücüleri kontrol etti. Helikopterle de havadan destek sağlandı.