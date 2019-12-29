Antalya'da "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Asayiş Akdeniz Huzur' uygulaması - Son Dakika

Antalya'da "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması

6 saat önce

Antalya'da hava destekli "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya'da

Antalya'da hava destekli "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde 37 noktada ve 968 eğlence merkezinde denetim yapıldı.


Deniz aracı, dedektör köpek ve helikopterin de katıldığı uygulamada 3 bin 889 personel görev aldı. Uygulama kapsamında, 31 bin 782 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 73 kişi yakalandı.

Kent merkezi ve ilçelerde 10 bin 883 araç incelendi, 324 sürücüye 201 bin 270 lira ceza uygulandı. Denetlenen 306 iş yerinden 31'ine cezai işlem yapıldı.


Denetimlerde av tüfeği, 198 fişek, kuru sıkı tabanca, 0,5 gram kokain, 12,5 gram eroin, 32.5 gram esrar ve 481 sahte içki ele geçirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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