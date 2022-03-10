Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

10.03.2022 18:09
Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

Antalya'da, "Huzur Akdeniz" uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya'da, "Huzur Akdeniz" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 park ve meydan ile 172 umuma açık yerde 5 bin 224 kişinin kimlikleri sorgulandı.

Kontrollerde aranan 8 kişi yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 768 araç incelendi, 52 sürücüye 67 bin 568 lira para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 12 mermi ele geçirildi.

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Akdeniz, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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