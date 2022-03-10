Antalya'da, "Huzur Akdeniz" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 park ve meydan ile 172 umuma açık yerde 5 bin 224 kişinin kimlikleri sorgulandı.
Kontrollerde aranan 8 kişi yakalandı.
Trafik kontrollerinde ise 768 araç incelendi, 52 sürücüye 67 bin 568 lira para cezası kesildi.
Ayrıca yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 12 mermi ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika