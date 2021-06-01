Antalya'da asfalt yolda oluşan çökmede bir araç zarar gördü - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yoldaki asfaltın bir bölümünün çökmesi sonucu bir araçta oluştu.
Meltem Mahallesi 2. Cadde'ye park edilen 07 AIN 114 plakalı otomobilin, asfaltın bir kısmı çökmesi sonucu sol ön tekerliği çukurda kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yol trafiğe kapatıldı, araç çekici yardımıyla kurtarıldı.
Yolun çöken kısmının, sonradan asfaltlanan bölüm olduğu öğrenildi.
Araç sahibi Ali Arkan, AA muhabirine, park ederken aracın sol tekerleğinin yolun içinde kaldığını söyledi.
Sağ tekerleğinin rögar kapağı üzerinde olması sayesinde aracının yolun içine tamamen girmediğini ifade eden Arkan, hemen polis ekiplerine bilgi verdiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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