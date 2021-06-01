Sağ tekerleğinin rögar kapağı üzerinde olması sayesinde aracının yolun içine tamamen girmediğini ifade eden Arkan, hemen polis ekiplerine bilgi verdiğini kaydetti.

Yolun çöken kısmının, sonradan asfaltlanan bölüm olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve trafik ekipleri sevk edildi.

Meltem Mahallesi 2. Cadde'ye park edilen 07 AIN 114 plakalı otomobilin, asfaltın bir kısmı çökmesi sonucu sol ön tekerliği çukurda kaldı.

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde yoldaki asfaltın bir bölümünün çökmesi sonucu bir araçta oluştu.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da asfalt yolda oluşan çökmede bir araç zarar gördü - Son Dakika

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