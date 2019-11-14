Son Dakika Haberleri: Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı - Son Dakika

Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı

6 saat önce

Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta bile zor duran Rus uyruklu kadını polis aracıyla evine bıraktı.

Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı, System.String[]

Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta bile zor duran Rus uyruklu kadını polis aracıyla evine bıraktı. Alkollü kadının polislerden özür dilemesi dikkat çekti.


Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı sahil yolundaki bir otobüs durağında alkol alıp, çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kadını mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Bölgeye gelen polis, Rus uyruklu Alexandra B.'nin, alkol aldığını belirledi. Aşırı alkol nedeniyle güçlükle konuşabilen ve ayakta zor duran kadının bir yakınına polis telefonla ulaşmaya çalıştı. Pasaport ve evraklarını veren kadının polislerden özür dilemesi dikkat çekti.


Polis Rus uyruklu kadının telefonla ulaştığı yakınına, "Alexandra'nın yakını mısınız siz alkollü şu an gelip alma durumunuz var mı? Şu an iyi değil alkollü kendisi" diye bilgi verdi. Olumsuz cevap alan polis ekipleri Rus kadını, Hurma Mahallesi'nde kaldığı ikametine götürdü. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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