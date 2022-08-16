Antalya'da asker adayları, köpük partisiyle hem eğlendi hem serinledi - Son Dakika
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Antalya'da asker adayları, köpük partisiyle hem eğlendi hem serinledi

16.08.2022 21:11
Antalya'da asker adayları, köpük partisiyle hem eğlendi hem serinledi

Antalya'da asker adayları, köpük partisiyle hem eğlendi hem serinledi Antalya'nın Serik ilçesinde askere gidecek olan gençler, köpük partisi düzenleyip hem dans etti, hem de serinledi.

Antalya'da asker adayları, köpük partisiyle hem eğlendi hem serinledi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde askere gidecek olan gençler, köpük partisi düzenleyip hem dans etti, hem de serinledi.

Serik ilçesine bağlı Zirlankaya mahallesinde askere gidecek olan genç, düzenlediği asker eğlencesinde konukların sıcaktan etkilenmemesi ve geceyi daha eğlenceli hale getirmek için köpük partisi düzenledi. Özellikle gecede asker gidecek olan genç ve arkadaşları köpük içerisinde hem serinleyip hem de dans ederek unutamayacakları anlar yaşadı.

Yakında askere gidecek olan Halit Akbulut, "Aklıma köpük partisi geldi. Malum bildiğiniz üzere Antalya sıcak bir memleket. Bu yüzden düzenlediğimiz eğlencede hem serinledik hem dans ettik ve çok eğlendik. Çok güzel bir gece geçirdik. Hatta askere gidecek olan arkadaşlarda bu şekilde asker eğlencesi yamak istediklerini söylediler. Herkes mutlu oldu ve güzel bir geceydi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da asker adayları, köpük partisiyle hem eğlendi hem serinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da asker adayları, köpük partisiyle hem eğlendi hem serinledi - Son Dakika
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