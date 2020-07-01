Antalya'da asker uğurlamasında tedbirlere uyulmadı - Son Dakika

ANTALYA'da asker eğlencelerinde fiziki mesafe hiçe sayılırken, konvoy yaparak şehirde tur atan kişiler trafiği de tehlikeye attı, otogar içinde ve dışında ise yoğunluk yaşandı.
Celp döneminin gelmesiyle birliklerine askere gidecek gençler için Antalya'nın farklı noktalarında eğlenceler düzenlendi. Uğurlamalarda fiziki mesafe hiçe sayılırken, konvoy yaparak şehirde tur atan kişiler trafiği de tehlikeye attı. Kent merkezinde polis ekipleri, eğlence düzenleyen ve konvoy yapan kişilere göz açtırmadı. Eğlence yapan kişiler uyarılarak dağıtılırken, araç konvoyları ise durduruldu. Trafiği tehlikeye düşüren araçlara ise cezai işlem uygulandı.
Yol kenarına park edilen araçlar nedeniyle trafik sıkıştı. Sıkışan trafik nedeniyle otobüsünü kaçırmak üzere olan kişiler araçlarından inip yürüyerek otogara girebildi. Son ses müzik çalınan park halindeki bir aracın yanında asker adayına şınav çektirildi.