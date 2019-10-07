Son Dakika Haberleri: Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı.

Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, Doğular mevkisinde devrildi. Kazada araçtaki albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:18 Kaynak: DHA
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